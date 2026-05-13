フリーアナウンサーの望月理恵（54）が12日、自身のインスタグラムを更新。スマートフォンの機種変更を報告し、メガネ姿の近影を公開した。「iPhone12から17に機種変しました」と投稿。「変えてよかったことはバッテリーが持つこと！！残念だったのはパスワードを忘れて開けられないアプリあること」とつづり、「あとはProにすればよかったかな〜とも変わらないですかね？笑」と記した。「ラベンダー色にしました」とも