タレント大久保佳代子（55）が13日、NHK「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。自身の「老害」の可能性を自覚する出来事を明かした。この日の番組は中高年の行動を「老害」と呼ばれることについて、視聴者のさまざまな意見について取り上げ、キャスターの博多華丸・大吉、鈴木奈穂子アナ、ゲストの大久保、村山由佳氏、ラランド・サーヤが議論を交わした。進行の安部みちこアナから、「自分が老害と言われるかもと気にして