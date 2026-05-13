宮本浩次が、6月10日にリリースするオリジナルアルバム『I AM HERO』のジャケット写真を公開。あわせて、新たなアーティスト写真を公開した。 （関連：【画像あり】宮本浩次、グラフィックデザイナー 河村康輔が手掛けた『I AM HERO』ジャケット写真） アートワークは、宮本本人の希望によりグラフィックデザイナー 河村康輔が担当した。同アルバムの世界観が、視覚的にも表現されたア&