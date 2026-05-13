俳優高橋文哉（25）が12日深夜放送の「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（火曜深夜0時）を欠席した。番組公式Xは放送1時前に「本日放送予定でした『高橋文哉のオールナイトニッポンX』は、高橋文哉さんの体調不良のため大事を取ってお休みとさせていただきます」と発表。「今夜24時からは、『松井玲奈のオールナイトニッポンX』を放送いたします」と発表。元SKE48の女優松井玲奈（34）が代役を務めた。前段で番組公式Xが「生放送