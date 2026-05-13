タレントほしのあき（49）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。爽やかな私服姿を公開した。ほしのは、愛犬を連れた自身の写真をアップし「今年は白を沢山着ようと思ってます←何の宣言？」とつづった。丈の短い白いトップスからはおへそがチラリと見え、49歳の今もスレンダーなスタイルは健在だ。フォロワーからは「爽やかな服を着たい気持ちが伝わってきました」などとコメントが寄せられた。