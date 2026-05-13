グラビアアイドル星宮すみれが12日までにインスタグラムを更新。DVD発売記念イベントを行ったことを報告した。星宮は「2nd DVD『令和最強メガボディ』の発売記念イベントが無事終わりました！お越しいただいた皆様、本当にありがとうございました今回もほぼ満員、お花もこんなに沢山出していただいて感無量です」とイベント来場者へ感謝をつづり、イベントの様子を写真でアップした。星宮はダイナマイトバストの際立つ変形水着を