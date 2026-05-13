フリーアナウンサー上野愛奈（34）が12日までに、インスタグラムを更新。近影を投稿した。上野アナは「日中は半袖でも過ごせる陽気になってきましたね」と呼びかけ、近影を投稿。半袖のリブニット姿とワンピース姿を披露している。続けて「本格的な登山シーズンも到来です今年もどこか行けるかな今週もよろしくお願いいたします」とつづった。この投稿にフォロワーからは「これAIですよね？こんなに綺麗な人いないよ」「わざ