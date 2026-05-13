女優浜辺美波（25）が、12日までにインスタグラムを更新。友人との旅行を投稿した。浜辺は、駅のホームで笑顔を見せる写真や、宿での食事の様子などをアップし「まだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してましたおいしいご飯をいただいて、カラオケしちゃって、ますます元気になりました」と記した。浜辺は現在、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演中。「また行きたい、そろそろ行きたい…絶対いく！」とつづった。