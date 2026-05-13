グラビアアイドルちとせよしの（26）が12日、インスタグラムを更新。ハーフツインのムチムチボディーショットを公開した。「夏が始まった合図がした」と書き出すと、「プール開きだった日！さすがにちょっと日焼けしました。年中水着ですがいまだに泳げません笑浮き輪必須…」と告白した。⁡「お久しぶりのハーフツインNEWカラーだよ」と呼びかけ、ムチムチのボディーにエメラルドグリーンのビキニを合わせた3枚の写真