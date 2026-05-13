壱番屋は5月15日、「ホロ肉ドカンと豪快カレー」(店内飲食1,690円〜)を全国のカレーハウスCoCo壱番屋(約670店舗)で発売する。「ホロ肉ドカンと豪快カレー」(店内飲食1,690円〜)○「肉塊総選挙」1位の初代メニューを再販2025年11月、ココイチ公式Xで歴代の肉塊カレー5商品を対象とする「肉塊総選挙」が実施された。「もう一度食べたい肉塊カレー」への投票を募った結果、同商品が1位に選ばれ、今回の再販が決定した。同商品は、2023