女優のん（32）が12日までにオフィシャルブログを更新。満開のバラに囲まれた春らしい写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる。「満開のバラ！」とシンプルなコメントとともに、見頃を迎えたバラの花々とともに撮影した写真を披露。淡いベージュでまとめたナチュラルなワントーンコーデで、やわらかな笑みやクールな表情など、さまざまなショットでファンを魅了している。ファンからは「満開の笑顔っ！」「笑顔最強」「雰囲気良