気象予報士でタレントの穂川果音（40）が12日までに、インスタグラムを更新。私服姿を公開した。穂川は「日中は25度を超える夏日が増えましたねーカゴバッグの季節ですね〜」と呼びかけた。続けて「この日のコーデは@uniqlo_jpのミニTコーデ！バストにボリュームある方はサイズはXLで少し大きめのサイズだと下着も響かないしおへそもでないし←サイズ感がいい感じだよ！#高身長コーデ#グラマーサイズ」とコーディネートのこだ