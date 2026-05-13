関東学生陸上競技連盟（関東学連）は１３日、関東学生対校選手権（通称・関東インカレ、２１〜２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）の出場登録選手を発表した。男子１部５０００メートルには、４月に先行開催されたハーフマラソンで大会４連覇を果たした山梨学院大のブライアン・キピエゴ（４年）、２月の東京マラソンでＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得した工藤