グラビアタレントの小池里奈（32）が12日、自身のインスタグラムを更新。妖艶な水着姿を投稿した。小池は、デコルテや太ももがあらわになったイエローのハイレグ姿を公開。「最近うちの猫が名前を呼ぶと上から顎をあげる感じで振り向いてくるんだけどそれがすごくかわいい」と報告。「だから私も猫に呼ばれた時に同じように頑張って上から振り向いてみるんですけどすんごいドン引きした顔で冷めた目で見られます…なんでぇ我が家