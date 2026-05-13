三田寛子（60）が、13日までにインスタグラムを更新。韓国の6人組ボーイズグループ2PMの日本デビュー15周年記念ライブを満喫したことを投稿した。三田は東京ドーム前での写真などをアップし「2PMの6人の最高なステージありがとうございました」と記した。前日の投稿では、3人の息子たちからチケットをプレゼントされたことも明かしており「息子たちからのプレゼントのおかげでキラッキラの2日間とってもうれしい母の日となりま