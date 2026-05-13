ファミリーマートは5月12日、「キンパ ツナキムチ」(398円)を北海道を除く全国のファミリーマートで発売した。「キンパ ツナキムチ」(398円)同社のキンパシリーズは、本場さながらの具材感たっぷりの韓国スタイルに仕上げた商品。1本で満足感がありながら、野菜とたんぱく質が摂れるヘルシーな仕立てとなっており、販売開始からわずか1カ月で累計144万食を突破。女性を中心に記録的なヒットとなっている。今回新たに登場したのは、