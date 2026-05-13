ファミリーマートは5月12日、リカバリーサンダル「FamilyMart x TELIC W-FLIP SHARK」(11,000円) と、気化熱を利用し冷却する「COOLCOREポンチョ」(5,980円)、「COOLCOREタオル」(2,480円)をファミマオンラインで発売した。「FamilyMart x TELIC W-FLIP SHARK」(11,000円)○「W-FLIP SHARK」がファミマ限定仕様で登場TELICのフットウェアは、独自の素材と形状が踵への衝撃を吸収する、まるで雲を歩くような履き心地のリカバリーフ