しまむらは5月13日から、「暮らしの大応援祭」を全国のファッションセンターしまむら店舗で開催する。しまむら 暮らしの大応援祭同フェアでは、日々の暮らしに役立つ厳選アイテムを特価で提供する。5月13日〜5月15日の3日間は、日替わり特価アイテムも登場する。さらに、5月18日の「FIBER DRY(ファイバードライ)の日」に合わせ、特別なアイテムも用意している。FIBER DRYは「毎日を快適に」をコンセプトに、しまむらグループ独自の