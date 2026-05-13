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【VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ （隊長機/一般機）】 受注期間：5月13日10時～ 発送月：10月下旬予定 価格：各6,600円 VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ（隊長機） メガハウスは、半完成組立キット「VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ」隊長機および一般機の予約を全国のホビーショップ、W