五月晴れが続いている北陸地方この晴天を満喫しましょう。しかし、この天気も19日(火)頃まで。この後は、低気圧や梅雨前線の影響を受けて「梅雨のはしり」になりそうです。気温は、平年より高く25度以上の夏日の日が多いでしょう。20日(水)以降は蒸し暑さも感じられそうです。熱中症に注意してください。五月晴れは19日(火)まで夏日が多く真夏日になりそうな日も五月晴れが続いている北陸地方、19日(火)までは五月晴れが続くでし