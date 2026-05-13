１２日午前１時２５分頃、奈良市学園南の民家で、住人の女性（７５）から「男２人が押し入った」と１１０番があった。女性は男に頭を押さえ込まれるなどし、唇を切るなどの軽傷を負った。男２人は女性宅１階にあったポーチを盗み逃走。奈良西署などが強盗致傷事件として捜査している。発表では、女性はゴミ出しの準備をするため玄関から外へ出たところ、敷地内に入ってきていた男に後ろから頭を押さえ込まれて口をふさがれた。