12日午後、湯沢市秋ノ宮の山林で山菜採りの男性が一時身動きがとれなくなりましたが、自力で下山しているところを捜索隊が発見しました。男性にけがはありませんでした。湯沢警察署の調べによりますと、12日午後1時半ごろ、湯沢市秋ノ宮の山林で山菜採りをしていた湯沢市の77歳の男性が、体調不良で身動きがとれなくなり、警察に救助を要請しました。警察と消防が救助に向かっていたところ通報から約2時間後の午後3時半ごろ、湯沢