All About ニュース編集部は2026年4月20〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「佐野勇斗さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバーとしても活躍する佐野さんは、2015年公開の映画『くちびるに歌を』で俳優デビュー。その後、数多くのドラマや映画に出演しています。この記事では、「佐野勇斗の代表作だと思う作品」ランキングの結果を紹介します。【10位までの全ランキ