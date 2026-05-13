言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、ものづくりの重要な工程を表す言葉、温泉地などでの粋な楽しみ、そして和食で親しまれる繊細な食材という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□うあわ□□よ□□ばヒント：陶磁器やタイルの表面にガラス質の液