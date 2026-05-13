新しい学校のリーダーズが、最新シングル「Chanka Chanka（チャンカチャンカ）」を5月8日に88risingよりリリースした。 （関連：【映像あり】新しい学校のリーダーズ、最新シングル「Chanka Chanka」ビジュアライザー） 同楽曲は、日本の伝統的な祭囃子からインスピレーションを得た1曲。民俗文化に根ざしたコール＆レスポンスやリズミカルな掛け声を、最新のクラブサウン