「色々練習してきて、アームアングルの角度的な球の質、コーチの方と話しながらやっていたので、そういうところを意識してやった中でああいう感じになったのかなとあります」。ロッテのドラフト7位・大聖（Honda鈴鹿）は現在、走者がいない時にノーワインドアップではなく、セットポジションから投げるようになり、並進運動の際、体が倒れ気味だったフォームも倒れなくなった。「アームアングルが上がったのが、見てる人には