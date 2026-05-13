Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT 5.2 色とりどりより、そっちのほうがいいまである。iPhoneの新作と言えば、カラバリも注目されるひとつ。その年のトレンドカラーが反映されていたり、あっと驚く色が出たり（オレンジは奇抜でしたね）、なにかと話題になりがち。しかし、今秋Apple（アップル）が計画していると噂されている折りたたみiPhone（仮称：iPhone Ultra）では、奇抜な色