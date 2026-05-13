「マネージャーになっても責任が増えるだけで、年収は大して上がらない」 「やる気のない部下を抱えるくらいなら、現場でプレイヤーとして働いていたい」 上司からの昇進の打診は本来喜ばしいはずですが、今の時代、管理職になることに魅力を感じられず、むしろ「損」だと捉えてしまうのは珍しいことではありません。そんなキャリアの分岐点に立つIT企業で働く31歳男性から寄せられた相談です。 ※本記事は、Pod