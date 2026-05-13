きょう午前、山形市でタクシーと普通乗用車が衝突する事故があり、タクシーに乗っていた2人がけがをしました。 【画像】事故現場 消防によりますと、きょう午前8時19分ごろ、山形市諏訪町1丁目の諏訪郵便局北側にある交差点で、「車両同士の交通事故があった」などと、事故の当事者であるタクシーの運転手から119番通報がありました。 現場ではタクシーと普通乗用車が衝突したということです。この事故