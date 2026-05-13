ドイツ３部のヴィクトリア・ケルンがMF上月壮一郎との契約を2026年６月30日付けで早期解除することを発表。インターネット上でちょっとした反響を呼んでいる。現在25歳の上月は京都サンガF.Cの下部組織出身で、高校生でトップデビューを飾り、かつて久保建英、中村敬斗、菅原由勢らと共に2017年のU-17ワールドカップに出場した逸材だ。京都を退団後、ドイツの５部リーグから這い上がり、22年夏に名門シャルケのセカンドチー