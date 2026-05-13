G7協調介入は2回、それ以外はすべて日本単独介入＝2000年以降 日本の通貨当局は、2022年に3営業日、2024年には4営業日、円安阻止の米ドル売り・円買い介入を行った。また、2026年も、これまでに3営業日程度、円安阻止の米ドル売り・円買い介入を行った可能性が高い（図表1参照）。【図表1】米ドル／円とCFTC統計の投機筋の円ポジション（2022年～） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成 2000年以降、