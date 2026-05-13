フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が4日までに自身のインスタグラムを更新。「マブダチ」の人気モデルとのツーショットを披露した。「いつも一緒にいるのに、お喋りとお酒に夢中で、全然写真を撮らない私達ですが、たまにはねーと、撮ってもらいました」とつづり、モデルで女優の浦浜アリサとのツーショットを公開した。プレートには「Happy Birthdayアリサ」と記されており、今月7日の浦浜の誕生日を2人で祝ったよう