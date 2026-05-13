＜大相撲五月場所＞◇三日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】腹筋が“割れてる” 62キロの超小兵力士（全身）巨大な力士がひしめく大相撲の世界で、ひときわ異彩を放つ「超軽量級」の力士が土俵に上がった。体重はわずか62キロ。隆起した筋肉、浮き出た鎖骨、そしてバキバキに割れた腹筋。一般的な力士のイメージを覆す驚異的な肉体にファンからは「体脂肪率何％よ」「腹筋割れてる」など驚嘆の声が上がった。序二段五十三枚