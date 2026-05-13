先週は５勝を挙げた佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝。１２日は園田競馬場で能力検査（能検）が行われ３鞍に騎乗し、感触を確かめていた。休憩時間には下原騎手から「最近、いい馬に騎乗しているね」と声をかけられると笑顔を見せており、今の充実ぶりがうかがえる。１３日は８鞍に騎乗。初騎乗ながら、前走２着と調子が上がってきている７Ｒエナドライブで勝利を意識している。３ＲバッドロージーＣ４Ｒミコ