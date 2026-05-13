日本テレビの杉野真実アナウンサーが１３日に自身のインスタグラムを更新し、産休・育休から復職したと報告した。「おはようございます！産休・育休を経て、復職しました」と伝え、「久々のオンエアや取材にドキドキの日々です」と心境を記す。「支えてくれる家族や友人、職場の仲間、お世話になる方々に感謝し、緊張を喜びに変えて働きたいと思います。改めて、宜（よろ）しくお願い致します！」とメッセージを寄せた。今月