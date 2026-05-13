◆米大リーグアストロズ―マリナーズ（１２日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）アストロズの今井達也投手（２８）が、本拠のマリナーズ戦に先発。４月１０日マリナーズ戦以来のメジャーのマウンドに戻ってきた。１回は先頭ドノバンをスライダーで二ゴロ、Ｊ・ロドリゲスを９３・８マイル（約１５１キロ）の外角低めの直球で見逃し三振。ネーラーの投手へのライナーはグラブではたき落としてアウトにして１回を３