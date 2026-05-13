フェアウェイウッドがうまく打てる練習法 フェアウェイウッドは女性ゴルファーの武器です 8時から4時（ヒザからヒザ）でボールを打ちましょう 20～30ヤードを、ボールをポーンと打って、当たる感覚を身につけて下さい。ヒザからヒザの小さいスイングでもバックスイングでしっかり右を向きましょう。おへそを右斜め45度まで動かすことを意識して下さい。次に徐々にスイングを大きくして