ドル円理論価格1ドル＝156.98円（前日比-0.07円） 割高ゾーン：157.97より上 現値：157.66 割安ゾーン：156.00より下 過去5営業日の理論価格 2026/05/12157.05 2026/05/11157.52 2026/05/08157.51 2026/05/07157.79 2026/05/06157.94 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動