2026年に発売60周年と発売50周年をそれぞれ迎えるのが、亀田製菓の「亀田の柿の種」と「ハッピーターン」です。それを記念して、2つの味わいが入れ替わった期間限定商品「亀田の柿の種 ハッピーターン味」と「ハッピーターン 亀田の柿の種味」が4月20日に発売されました。「ハッピーターン味の柿の種」とか、「柿の種味のハッピーターン」とか聞いても「？？？」となってしまう人も多いかと思います。そこで同社マーケティング戦略