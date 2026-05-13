俳優の八嶋智人（55）が13日までに、自身のXを更新。2022年5月11日に亡くなった、お笑いトリオ・ダチョウ倶楽部の上島竜兵さん（享年61）との2ショットを公開した。【写真】「そっちで楽しくやるんザマスよ」在りし日の上島竜兵さんとの2ショットを公開した八嶋智人2人はドラマ『怪物くん』で共演し、八嶋はドラキュラ、上島さんはオオカミ男を好演した。12日の投稿では「昨夜は楽しいご飯会の後、やっぱりオオカミ男を献盃し