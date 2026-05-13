経常収支の推移財務省が13日発表した2025年度の国際収支速報は、海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額が前年度比15.0％増の34兆5218億円となった。比較可能な1985年度以降の過去最大を3年連続で更新した。輸出が好調で、輸出から輸入を差し引いた貿易収支が1兆3631億円の黒字に転換したことが寄与した。貿易収支の内訳は、輸出が3.3％増の111兆3451億円となった。半導体などの電子部品が好調だった。