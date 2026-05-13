「アストロズ−マリナーズ」（１２日、ヒューストン）アストロズの今井達也投手が約１カ月ぶりにメジャー復帰登板。立ち上がりを三者凡退に抑えたが、二回に先制２ランを被弾した。さらに四回には３連続四死球からグランドスラムを被弾した。初回、先頭のドノバンを二ゴロに打ち取ると、続くロドリゲスとの勝負はフルカウントまでもつれた末にフォーシームで見逃し三振に仕留めた。続くネイラーには痛烈なピッチャー返しとな