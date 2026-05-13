日本テレビ杉野真実アナウンサー（36）が13日、インスタグラムを更新。復職を発表した。「おはようございます！産休・育休を経て、復職しました久々のオンエアや取材にドキドキの日々です」と報告。「支えてくれる家族や友人、職場の仲間、お世話になる方々に感謝し、緊張を喜びに変えて働きたいと思います改めて、宜しくお願い致します！」とつづり、「5月21日から行われる第105回関東学生陸上競技対校選手権大会で実況を務め