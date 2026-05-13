【猫猫の調合書】 5月13日 発売 価格：2,200円 イマジカインフォスは、書籍「猫猫の調合書」を本日5月13日に主婦の友社より発売する。価格は2,200円。デジタル版も同日発売される。 本書は、「薬屋のひとりごと」作中の料理が味わえる、初の公式レシピ本。壬氏（ジンシ）の「媚薬を作ってくれないか？」との依頼で猫猫（マオマオ）が作ったチョコレートや、小蘭（シャオ