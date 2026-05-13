カカクコムはカイ気配スタートとなっている。スウェーデンに本拠を置く投資会社ＥＱＴ＜EQT＞が１２日の取引終了後、傘下のＫａｍｇｒａｓ１（東京都港区）を通じて同社株の非公開化を目指して１株３０００円でＴＯＢを実施すると発表しており、これを好感した買いが入っている。 非公開化で経営基盤の強化と安定化を図り、ユーザーとのタッチポイントの多様化や付加価値の高いサービス提