光ビジネスフォームが大口の買い注文で寄り付き商いが成立せず、気配値のまま切り返し急の展開をみせ、一気に４ケタ台に乗せてきた。同社はコンピューター向けなどの情報用紙の製造販売を手掛けるほか、好採算のデータ出力サービスなどにも傾注している。業績はペーパーレス化の流れを受けて近年苦戦が目立っていたが、足もとの業績は企業のアウトソーシング需要獲得や合理化努