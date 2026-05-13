日本マクドナルドホールディングスが切り返し急。同社は１２日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。大幅増益で経常利益の通期計画に対する進捗率が高水準となっており、評価されたようだ。 １～３月期の売上高は前年同期比２．７％増の１０３９億６８００万円、経常利益は同４３．５％増の１７０億４００万円だった。経常利益の通期計画に対する進捗率は３１％台となっ