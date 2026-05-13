Jリーグは12日、6月13日に国立競技場(MUFGスタジアム)で開催されるJリーグオールスターで選手が着用するユニフォームデザインが決定したことを発表した。ユニフォームはJリーグオールスターのオフィシャルユニフォームパートナーであるユニクロが提供。「Jリーグを支えてきたすべての方々への感謝」をテーマに制作されたという。「日本の伝統技術」「過去から未来へのつながり」「Jリーグ創成期へのリスペクト」という3つのコ