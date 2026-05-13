【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが2019年12月15日に配信リリースした楽曲「夜に駆ける」が、Billboard JAPANチャートのストリーミングにおいて史上初ストリーミング累計13億回再生を突破。併せて、2021年7月2日にデジタルリリースされた「三原色」も4億回再生を突破した。 ■YOASOBI「三原色」は4億回再生突破 「夜に駆ける」は、2019年11月にMVが公開され、12月15日に配信リ