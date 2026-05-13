ミンカブ・ジ・インフォノイド [東証Ｇ] が5月13日午前(09:15)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の2.5億円の黒字→4.1億円の黒字(前の期は19.9億円の赤字)に64.8％上方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の1.2億円の黒字→2.8億円の黒字(前年同期は17億円の赤字)に2.3倍増額した計算になる。 株探ニュース